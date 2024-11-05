GADEMA denuncia invasión de la finca Las Delicias en Machiques

La Asociación de Ganaderos de Machiques, GADEMA, denunció la invasión de una hacienda en la vía al Tukuko, desde el pasado jueves 31 de octubre.

De acuerdo a la nota de GADEMA, el día jueves a primeras horas de la mañana un grupo de personas armadas irrumpieron en la Hacienda Las Delicias, ubicada en la vía Tukuko del municipio Machiques. Violentaron candados, depósitos y habitaciones, asentándose en las instalaciones de la misma.

El día viernes se dirigió una comisión del Destacamento 114 de la Guardia Nacional Bolivariana en conjunto con los propietarios del fundo donde se les indicó a los invasores que debían desalojar las instalaciones, pero la respuesta fue negativa y alegan sobre una supuesta autorización desde Caracas.

Según la dirigencia, se intentó mediar de la forma más pacífica, pero no se obtuvo la debida respuesta de desalojar las instalaciones del predio y entrega a sus dueños.

El viernes, 1 de noviembre, en horas de la tarde, se dirigió una comisión de los pueblos indígenas para mediar en el asunto, con el objetivo de desalojar a los invasores.

Este lunes, los dirigentes ganaderos realizaron la respectiva denuncia del caso ante la fiscalía, con el fin de seguir el marco legal que se necesita cubrir para solventar la situación.

Lee también: Conmovedor reencuentro: Ganadero secuestrado en Machiques es liberado y recibe el abrazo de sus familiares

Noticia al Día/Información de Primera Edición COL