Domingo 12 de octubre de 2025
Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas

Afortunadamente, no sufrieron heridas de gravedad

Por Greily Nuñez

Los reconocidos gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron un fuerte accidente de tránsito en la carretera San Pedro-Lagunillas, a pocos metros del puente Sibaragua del municipio Valmore Rodríguez, en Zulia.

El accidente vial sucedió la mañana de este domingo 12 de octubre, cuando los cantantes regresaban de Trujillo con destino a Maracaibo.

Según reseñó El Regional del Zulia, la camioneta Ford Explorer 2016 negra que transportaba a los cantantes zulianos, perdió el control y se salió de la vía con sentido Bachaquero-Lagunillas.

El fuerte impacto provocó que la parte delantera de la camioneta se destrozara, sin embargo, los gaiteros no sufrieron heridas de gravedad.

Al parecer, el vehículo pasó por una batea llena de agua de lluvia, lo que provocó que se deslizara e impactara de refilón contra el árbol.

Al lugar se desplegaron efectivos de la PNB adscritos al servicio de tránsito terrestre y el Cuerpo de Bomberos de Valmore Rodríguez.

Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas

