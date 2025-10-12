Gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron accidente vial en Lagunillas "Gracias a Dios no pasó a mayores, solo fue un susto"

Los reconocidos gaiteros Wolfang Romero y Eroy Chacín sufrieron un fuerte accidente de tránsito en la carretera San Pedro-Lagunillas, a pocos metros del puente Sibaragua del municipio Valmore Rodríguez, en Zulia.

El accidente vial sucedió la mañana de este domingo 12 de octubre, cuando los cantantes regresaban de Trujillo con destino a Maracaibo.

Según reseñó El Regional del Zulia, la camioneta Ford Explorer 2016 negra que transportaba a los cantantes zulianos, perdió el control y se salió de la vía con sentido Bachaquero-Lagunillas.

El fuerte impacto provocó que la parte delantera de la camioneta se destrozara, sin embargo, los gaiteros no sufrieron heridas de gravedad.

Al parecer, el vehículo pasó por una batea llena de agua de lluvia, lo que provocó que se deslizara e impactara de refilón contra el árbol.

Al lugar se desplegaron efectivos de la PNB adscritos al servicio de tránsito terrestre y el Cuerpo de Bomberos de Valmore Rodríguez.

"Solo fue un susto"

Luego de que se diera a conocer el accidente vial de estos reconocidos gaiteros, Noticia al Día se comunicó con el cantante Wolfang Romero, quien informó que ya se encontraba en su casa junto a sus familiares, al igual que su amigo, Eroy Chacín.

"Cuando veníamos en carretera, agarré un bache y perdí el control de la camioneta, traté de controlarla, pero no pude e impacté contra una mata. Inmediatamente, llegaron los organismos de seguridad y nos auxiliaron. Gracias a Dios estamos bien, no pasó a mayores y solo fue un susto", indicó el gaitero zuliano.

Agregó, que ya se encuentra en Maracaibo acompañado de sus seres queridos. "Le damos las gracias a Dios y a la gente que se ha preocupado por nuestro estado de salud. Ahora es que hay Wolfang y Eroy pa’ rato", finalizó diciendo Romero.

