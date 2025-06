Giro inesperado: El zuliano Alexander Durán no murió en un choque, lo asesinaron mientras conducía su vehículo en Estados Unidos

Las autoridades policiales de Estados Unidos, dieron a conocer lo suscitado con el zuliano, Alexander José Durán Pirela, de 27 años, indicando, que su muerte no fue por un accidente de tránsito, sino que fue asesinado.

Durán, quien era padre de un niño y oriundo de La Concepción, habría recibido un disparo mientras conducía su vehículo desde Salt Lake City a Pocatello, Idaho.

Aproximadamente a las 10:30 de la noche del pasado 28 de febrero, agentes de la Policía de Idaho, viajaban en dirección norte por la I-15 cerca del poste de la milla 85, cuando observaron un Toyota Camry blanco 2008 detenido con las luces de emergencia activadas.

Los agentes se detuvieron para ayudar y encontraron al conductor muerto por una herida de bala. La Oficina Forense del Condado de Bingham dictaminó que la muerte fue un homicidio.

Era delivery

Durán, trabajaba haciendo delivery, pero le había dicho a su familia que viajaría a Idaho por la posibilidad de un nuevo empleo que mejoraría sus ingresos y le permitiría regresar a Orlando, donde vive Frangelys Villalobos, quien fue su pareja durante ocho años y su hijo de cinco años.

El medio @utahzolanos, conversó vía telefónica con Frangelys "No estoy allá, desde aquí de Orlando no puedo hacer mucho. Alexander habló por teléfono con nuestro hijo por última vez el viernes como a las 9:30 pm. Él no tenía problemas con nadie. Ahora falta investigar qué pasó para que le dispararan", aseguró.

Noticia al Día