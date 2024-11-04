GNB aprehendió a 6 personas por venta y comercialización ilícita de drogas en el Zulia

Durante labores de Patrullaje de Seguridad Ciudadana, en el municipio San Francisco del estado Zulia, efectivos militares adscritos al Destacamento N° 111 del Comando de Zona N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, efectuaron la aprehensión de 6 personas que se dedicaban a la venta y comercialización ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

En el primer procedimiento se incautaron 56 dosis de presunta Marihuana y 7 dosis de presunta Cocaína, Logrando así la aprehensión de 3 personas: 2 hombres y una mujer. Las detenciones se llevaron a cabo en el Barrio Juan Pablo 2do del municipio San Francisco.

Los detenidos quedaron plenamente identificados como: Jhoan Rafael Delgado Marimon, de 23 años de edad, Antonio José Rodríguez, de 40 años, y Gabrielis Fernández Colina, de 23 años.

Minutos después y tras labores de inteligencia, se llevó a cabo un segundo procedimiento en el sector Sur América, Barrio Villa Soberano, donde los guardias nacionales efectuaron la aprehensión de 2 jóvenes, quienes quedaron plenamente identificados como: Kerwin Vázquez Martínez, de 22 años, a quien se le incautó oculto entre sus prendas la cantidad de 4 dosis de presunta Marihuana y Jeferson Steven Mavarez, de 20 años de edad, quien también ocultaba 4 dosis de Marihuana en el bolsillo del pantalón.

Al momento de la captura ambos individuos manifestaron e informaron dónde habían adquirido las sustancias ilícitas y accedieron a dar la ubicación, logrando la aprehensión de Jacqueline Taborda Mavárez, de 44 años, a quien se le incautó en su poder un bolso con la cantidad de 24 dosis de la presunta droga denominada Marihuana y 10 dosis de la presunta droga denominada Cocaína. Referida mujer se dedicaba en la zona a la distribución Ilícita de Sustancias estupefacientes y Psicotrópicos desde hace 5 años.

Ambos casos quedaron a Orden del Ministerio Público.

Noticia al Día/Información de El Regional del Zulia/Prensa GNB Zulia