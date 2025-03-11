GNB incauta material de guerra perteneciente a disidencias de las FARC en el Sur del Lago

Luego de intensas labores de inteligencia, efectivos militares adscritos al destacamento N° 116 del Comando de Zona N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, incautaron un lote de material de guerra perteneciente a la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según los efectivos actuantes, el mencionado material se encontraba enterrado en una trocha, con prolongación o acceso al eje carretero rural del kilómetro 12, perteneciente a la carretera nacional Machiques-Colón, a la altura del municipio Jesús María Semprún, frontera del estado Zulia con Colombia.

Cabe destacar, que dicha incautación se realizó debido a las investigaciones de un procedimiento que se efectuó el pasado 16 de febrero, donde se incautó un arma de fuego, una gran cantidad de municiones y la aprehensión de cuatro delincuentes, presuntamente pertenecientes al Grupo Irregular de las disidencias de la FARC.

Tras los análisis de los equipos telefónicos incautados, se detectó que en las coordenadas 8°43’50.5″N 72°39’08.6″W, se encontraba enterrado el siguiente material de guerra: 494 cartuchos de diferentes calibres, lo cual incluye 363 destinado a fusiles. Además, el lote contenía seis armas de fuego: cuatro pistolas (Glock, Beretta y Walther), una carabina Ruger y un fusil AK-47.

También, decomisaron dos explosivos artesanales, siete cargadores de fusil, seis cargadores de pistola, una mira láser y dos radiotransmisores.

Noticia al Día / Nota de prensa