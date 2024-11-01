GNB y PNB disolvieron la "rodada del terror" en Maracaibo: Más de 35 detenidos

“La Rodada del terror en Maracaibo”, así fue llamada la caravana que organizaron un grupo de personas, quienes bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas pretendieron salir en motos para hacer un recorrido por la zona norte del municipio Maracaibo del estado Zulia.

Según, su objetivo era celebrar la noche de Halloween, sin tomar en cuenta el desorden en las vías.

Para La rodada del terror, más de 100 motorizados salieron a las vías principales de la ciudad marabina y comenzaron su recorrido, conllevando a los demás conductores a denunciar lo sucedido.

Durante el recorrido los involucrados infringieron normas y leyes de tránsito, ocasionando daños a varios vehículos e impidiendo el libre tránsito.

Ante el llamado, los efectivos militares adscritos a la primera compañía del destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana, así como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lograron interrumpir la concentración.

Este hecho dejó a mas de 35 personas detenidas, quienes estaban bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas, mientras que unas 30 motos fueron retenidas.

Asimismo, quedaron detenidos dos jóvenes con 64 gramos de cocaína y solicitado por SIIPOL.

Indicaron, que unas 92 personas fueron verificadas por el Sistema Integral de Investigación Policial.

Noticia al Día / Nota de prensa