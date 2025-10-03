Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Militares de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a dos presuntos efectivos de un organismo policial tras encontrarse bajo los efectos del alcohol y en evidente estado de intoxicación.

Al parecer, ambos fueron privados de libertad por 45 días y enfrentarán cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, resistencia a la autoridad y agavillamiento.

A través de una grabación quedó en evidencia el estado en el que se encontraban los supuestos efectivos, sin embargo, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Noticia al Día