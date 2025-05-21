Grabaron trifulca entre policías y jóvenes en Maracay

Lo que parecía una madrugada de tragos y rumba en el bodegón “El Rey” de Campo Alegre, en Maracay, estado Aragua, terminó convertido en una trifulca entre policías y jóvenes.

Según reportó el periodista Marvin Mijares en su cuenta de X (antes Twitter), pasada la medianoche, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentó en el sitio luego de recibir denuncias de la comunidad por música a todo volumen.

Contrario a lo que se había viralizado en redes sociales particularmente en una publicación del ciudadano Daniel Cañizalez, quien luego borró el video en TikTok, los jóvenes que aparecen en las imágenes no fueron detenidos por ser trabajadores, sino porque la situación se salió de control cuando los presentes se negaron a acatar la orden de cierre emitida por los funcionarios, debido al incumplimiento del horario legal de funcionamiento.

La situación se puso tensa, y de los gritos se pasó a los empujones, en un claro altercado entre civiles y efectivos policiales, lo cual fue registrado en video y compartido por Mijares, quien además desmintió la versión distorsionada que circuló inicialmente en redes sociales.

Noticia al Día / La Patilla