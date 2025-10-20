Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

Grave motorizado tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Al lugar llegaron efectivos de tránsito de la PNB, quienes notificaron lo sucedido al cuerpo de Bomberos

Por Greily Nuñez

Grave motorizado tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo
Foto: Greily Núñez
Un trabajador del Banco del Tesoro resultó herido al impactar su motocicleta contra un vehículo, en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo de Maracaibo.

El motorizado, de nombre, Daniel Arraga, se desplazaba en su motocicleta Bera negra, placa AH3F42E, cuando impactó contra la conductora de un Aveo dorado.

El motorizado quedó tirado en la carretera y con ello la aglomeracion de toda una ciudadanía que comenzó a auxiliarlo.

Al lugar llegaron efectivos de tránsito de la PNB, quienes notificaron lo sucedido al cuerpo de Bomberos.

