Gremio ganadero exige la liberación del productor agropecuario secuestrado en Machiques

Ante el presunto secuestro del productor agropecuario Hernán López, el gremio ganadero exigió su liberación.

La noticia se difundió a través de los diferentes medios de comunicación y con ello la movilización de los diferentes organismos policiales, quienes comenzaron con su búsqueda.

Hernán López, fue secuestrado en el sector Choza La Flaca en Machiques de Perijá. La noticia fue confirmada por trabajadores de la finca, quienes presenciaron el violento incidente.

De acuerdo con testimonios de los empleados, tres hampones armados irrumpieron en las instalaciones de la finca y los sometieron. En medio del caos, los delincuentes se llevaron a López en su propia camioneta, dejando a los empleados atemorizados y conmocionados.

