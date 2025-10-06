Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

La inspectora del CICPC, Yessica Echeto, fue asesinada la tarde del viernes 3 de octubre, cuando se encontraba frente a un pulilavado de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, en Zulia.

Echeto recibió más de 10 balazos. Fue llevada a un centro de salud donde certificaron su deceso y con ello la notificación a las autoridades competentes de la región, quienes comenzaron a investigar el crimen.

Logró esa sede

La inspectora Echeto tenías más de 18 años ejerciendo su profesión dentro del organismo detectivesco, y como oriunda del municipio Jesús Enrique Lossada, buscó y logró que hicieran una sede del servicio nacional de medicina y ciencias forenses (SENAMECF), en el referido municipio.

"Este espacio está diseñado para fortalecer la labor forense en la región, cuenta con áreas especializadas en evaluación médico forense, odontología forense y fotografía forense", reseñaron en sus redes sociales durante la inauguración de la sede efectuada el pasado 9 de julio.

La inspectora Echeto era la directora de este espacio, pero, desafortunadamente solo duró dos meses, puesto que unos motorizados la acribillaron estando "franco de servicio".

