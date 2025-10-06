Lunes 06 de octubre de 2025
A la inspectora le asestaron más de 10 balazos

Por Greily Nuñez

La inspectora Echeto estaba frente a pulilavado cuando la interceptaron. Composición: NAD
La inspectora del CICPC, Yessica Echeto, fue asesinada la tarde del viernes 3 de octubre, cuando se encontraba frente a un pulilavado de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, en Zulia.

Lee también: Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

Echeto recibió más de 10 balazos. Fue llevada a un centro de salud donde certificaron su deceso y con ello la notificación a las autoridades competentes de la región, quienes comenzaron a investigar el crimen.

Logró esa sede

La inspectora Echeto tenías más de 18 años ejerciendo su profesión dentro del organismo detectivesco, y como oriunda del municipio Jesús Enrique Lossada, buscó y logró que hicieran una sede del servicio nacional de medicina y ciencias forenses (SENAMECF), en el referido municipio.

"Este espacio está diseñado para fortalecer la labor forense en la región, cuenta con áreas especializadas en evaluación médico forense, odontología forense y fotografía forense", reseñaron en sus redes sociales durante la inauguración de la sede efectuada el pasado 9 de julio.

La inspectora Echeto era la directora de este espacio, pero, desafortunadamente solo duró dos meses, puesto que unos motorizados la acribillaron estando "franco de servicio".

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

