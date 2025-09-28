Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Un hombre fue hallado sin vida dentro de su vivienda, en la avenida 47V con calle 211A, en Fundabarrios del municipio San Francisco.

La víctima respondía al nombre de, Alexander Álvarez Carrillo, de 42 años. Su esposa indicó, que al llegar a la vivienda encontró la puerta cerrada y no obtuvo respuesta a sus llamadas telefónicas. Al ingresar al inmueble, hallaron el cuerpo colgado con un cable.

El lamentable suceso fue reportado a las autoridades de Polisur, quienes llegaron al lugar y acordonaron el área, mientras llegaban detectives del CICPC a realizar el levantamiento correspondiente del cadáver.

Noticia al Día