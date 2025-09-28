Domingo 28 de septiembre de 2025
Sucesos

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Estaba colgado de un cable

Por Greily Nuñez

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios
Foto: Cortesía Polisur
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un hombre fue hallado sin vida dentro de su vivienda, en la avenida 47V con calle 211A, en Fundabarrios del municipio San Francisco.

La víctima respondía al nombre de, Alexander Álvarez Carrillo, de 42 años. Su esposa indicó, que al llegar a la vivienda encontró la puerta cerrada y no obtuvo respuesta a sus llamadas telefónicas. Al ingresar al inmueble, hallaron el cuerpo colgado con un cable.

El lamentable suceso fue reportado a las autoridades de Polisur, quienes llegaron al lugar y acordonaron el área, mientras llegaban detectives del CICPC a realizar el levantamiento correspondiente del cadáver.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

Tragedia en India: Al menos 36 muertos en una estampida

¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales

¡Una maravilla! Maracaibo versión South Park crea sensación en redes sociales

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Berlín: decenas de miles piden fin de ataques contra Gaza

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

A golpes mató a su vecino en Caracas

A golpes mató a su vecino en Caracas

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Asesinaron a hombre y enterraron el cadáver junto a unas piezas de su carro en Valencia

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Atlético de Madrid goleó al Real Madrid y le quitó el invicto

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Reportan choque entre vehículos en la carretera Coro-Punto Fijo

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Jornadas sociales de la Alcaldía de Maracaibo llegaron a la parroquia Luis Hurtado Higuera

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Papa León XIV denuncia que la miseria

Papa León XIV denuncia que la miseria "de pueblos enteros" se encuentra "a las puertas de la opulencia"

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

¡Lo hizo! Marc Márquez conquistó el campeonato de MotoGP por novena vez

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

Noticias Relacionadas

Al Dia

Aguacero con tormenta eléctrica sorprendió a los marabinos al amanecer del domingo

Las lluvias registradas son de corta duración, tienden a ser intensas, con tormentas eléctricas y fuertes vientos
Al Dia

Atropellado joven en la Prolongación Circunvalación 2 con Av. Bella Vista

Las autoridades correspondientes hicieron acto de presencia en el sitio para recopilar la información necesaria de este caso
Sucesos

Sexagenario mató a su pareja a palazos en Guárico

Agregó que el sexagenario había simulado que su esposa falleció accidentalmente al caer en el pozo de agua
Al Dia

Muere zuliano tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua en Arizona

Era funcionario de la PNB

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025