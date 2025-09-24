Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles 24 de septiembre, fue hallado el cadáver de un hombre, en la primera etapa de la urbanización Raúl Leoni, en Maracaibo.

El hombre, cuya identidad se desconoce, fue encontrado en la vía. Vestía un short y franela azul. El hallazgo fue notificado al cuerpo detectivesco de la Policía Científica, quienes se trasladaron al lugar y corroboraron la información.

El cadáver fue llevado a la morgue de la ciudad para su respectiva autopsia y su causa de muerte.

Noticia al Día