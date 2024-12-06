Hallan a joven muerta dentro de una casa que tenía al cuido en Sucre

El pasado primero de diciembre, fue hallado el cadáver de una joven de 20 años, dentro de una vivienda que tenía al cuido en San Juan de Las Galdonas del estado Sucre.

La víctima quedó identificada como, Johanyelis Marcano García.

Se conoció que la joven estaba en una casa al cuido y se presume que un delincuente entró a la vivienda de manera violenta, la golpeó, abusó de ella y luego la asesinó, informó el reportero de sucesos, Roman Camacho, a través de su cuenta Instagram.

Funcionarios del CICPC iniciaron las averiguaciones, pero los familiares indicaron que aún no tienen un sospechoso y piden celeridad en las investigaciones.

Allegados indicaron que la joven no tenía una relación sentimental que ellos conocieran. Agregaron, que era muy querida y conocida en el pueblo. Hace un año terminó el bachillerato y esperaba seguir sus estudios en la universidad.

a SU velorio acudieron cientos de vecinos que clamaban por justicia ante el atroz crimen .