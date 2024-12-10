Hallan a mujer calcinada en un terreno en El Tigre

En horas de la mañana del lunes 9 de diciembre, se reportó el hallazgo de un cadáver, en una zona boscosa del sector 12 de Octubre, municipio Simón Rodríguez de El Tigre, en Anzoátegui.

Vecinos explicaron a un medio local, que un hombre, quien se desempeña como chatarrero, se encontraba en el área para recoger escombros, cuando se percató de los restos humanos.

El cadáver se encontraba calcinado, puesto que un día antes quemaron la basura que se encontraba en el terreno.

Luego del hallazgo, los vecinos reportaron la situación a las autoridades competentes.

Vecinos del sector indicaron, que la víctima de 30 años, desapareció hace poco menos de un mes. Desde entonces, se desconocía su paradero.

Tras el hallazgo del cuerpo, los locales presumen que la mujer fue asesinada y, posteriormente, sus asesinos quemaron su cuerpo cerca de su vivienda.

Noticia al Día / Diario 2001