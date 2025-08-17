Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.

Por José Gregorio Flores

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre
Funcionarios del CICPC investigan el caso. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.

Por el caso hay cuatro detenidos: dos tíos paternos del bebé, la abuela materna y la progenitora. Sucedió el pasado miércoles 13 de agosto.

La mamá del pequeño habría sumergido al infante en un tobo lleno de agua para causarle la muerte, pero antes de esto, lo agredió provocándole fracturas en la cabeza, situación que, presuntamente, tenía semanas ocurriendo.

El día anterior al suceso, la mujer habría llevado al bebé al Hospital Tiburcio Garrido de Chivacoa, donde indicó que el infante se había caído y golpeado la cabeza, lo que hizo que perdiera el conocimiento por unos segundos. Los médicos evaluaron al niño y lo dieron de alta.

El hallazgo

El miércoles el papá del infante se levantó temprano a trabajar y dejó al hijo durmiendo. Pasadas las horas, uno de los adultos que reside en la casa se percató de que el cuerpo del niño estaba sumergido de cabeza en un tobo, enseguida lo sacaron y lo llevaron al hospital de Chivacoa.

Los galenos  indicaron que el niño estaba sin signos vitales, y de inmediato notificaron al CICPC Chivacoa. De acuerdo con las investigaciones y el resultado del análisis realizado por los expertos del SENAMECF Yaracuy, el bebé tenía lesiones en la cabeza, y probablemente había sido asesinado.

Es por ello, que los funcionarios de la policía científica detuvieron a la mamá del niño, a la abuela materna  y a dos tíos paternos. Trascendió que supuestamente la progenitora escuchaba voces que le decían que le causara daños al niño dejándolo caer y que hasta la empujaban cuando tenía a su hijo en brazos.

Presuntamente, por esta razón es que el infante tenía fracturas en la cabeza. Las personas que viven con ella sabían lo que estaba sucediendo, pero, aparentemente, guardaron silencio convirtiéndose en cómplices. 

Estas personas alegan que ninguno de ellos le causó la muerte al bebé y que no se explican cómo apareció ahogado en el tobo. El papá del pequeño también está bajo investigación por lo sucedido.

Noticia al Día / Con información de Yaracuy al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

Reportan explosión cerca de un centro de votación en Bolivia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

Falleció el actor argentino Alberto Marín

Falleció el actor argentino Alberto Marín

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

LUZ inaugura su Copa de Voleibol con par de triunfos

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Marc Márquez logra su sexta victoria consecutiva y da un paso más hacia el título

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Alcaraz supera a Zverev y vuelve a verse las caras con Sinner

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo

Gobernación del Zulia inició rehabilitación del complejo Parque del Sol en el Polideportivo "Luis Aparicio Montiel" de Maracaibo

Noticias Relacionadas

Sucesos

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Un caso muy lamentable mantiene consternados a los residentes del poblado de José Félix Ribas en Chivacoa, estado Yaracuy, luego de que un niño de apenas dos meses de nacido, al parecer, fue asesinado por su propia madre con el consentimiento de varios adultos.
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo desplegó operativo en el Cementerio El Cuadrado: Recogieron 100 toneladas de basura

Giancarlo Di Martino inició a este operativo de limpieza con un equipo de 43 trabajadores del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales de Maracaibo (SEDECEMA), del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU) y la cooperación de 3 obreros del cementerio.
Al Dia

Así celebró Lila Morillo sus 85 años

La diva zuliana sigue generando noticia.
Al Dia

Sudeban: Lunes 18 de agosto será feriado bancario

Este lunes 18 de agosto, la banca venezolana suspenderá sus actividades presenciales en todo el territorio nacional por la celebración…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025