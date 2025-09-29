Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

Hallan cadáver de marabino tras desaparecer en una laguna de Chile

Sus familiares solicitan el mayor rigor en las pesquisas para descartar un móvil distinto al de un accidente

Por Greily Nuñez

Hallan cadáver de marabino tras desaparecer en una laguna de Chile
El cadáver de un marabino fue hallado en la laguna Maitencillo, comuna de Puchuncaví, de la región de Valparaíso, en Chile.

La víctima quedó identificada como, César Añez, de 21 años, quien era oriundo de Maracaibo, estado Zulia.

La última vez que lo vieron fue el pasado 19 de septiembre, cuando se encontraba en la citada laguna junto a un grupo de amigos disfrutando de las actividades de las Fiestas Patrias, informó Crónica de Chile, a través de su cuenta en Instagram.

Dos días después, el padre de Añez, formuló la denuncia de su desaparición y luego de casi una semana de búsqueda fue encontrado sin vida.

La información de Carabineros apunta que el joven no tenía antecedentes penales. “Aparentemente, el cuerpo estaba ya con varios días de descomposición. Entonces, no es posible descartar o ratificar alguna participación de terceras personas”, concluyó el capitán.

Noticia al Día

Temas:

