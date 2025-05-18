Hallan cadáver del migrante venezolano que se lanzó hace dos semanas al East River en Nueva York

Luego de dos semanas de intensa búsqueda fue localizado el cuerpo del migrante venezolano Manuel Rangel, quien a principios del mes de mayo y bajo los efectos del alcohol, se lanzó al East River en Nueva York, EEUU, tras disfrutar de una fiesta junto a su novia Shakty Castro.

El hecho ocurrió cuando la pareja decidió pasar por el Domino Park en Brooklyn. El joven saltó en plena madrugada al East River, vestido solo con su pantalón, a pesar que el caudal del río, en esa zona, es muy rápido y hay muchas rocas.

Finalmente, su cuerpo apareció en aguas cercanas a Governors Island, a más de 3 millas (4,8 kilómetros) de distancia, el pasado jueves 15 de mayo, 13 días después de la decisión de Manuel de lanzarse al río. Su hermana, venezolana viviendo en Chile, está tratando de obtener una visa para ir a Estados Unidos y ocuparse de los trámites de repatriación del cuerpo.

Noticia al Día / Agencias