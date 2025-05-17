Hallan desnudo y envuelto en sábanas el cadáver de una venezolana asesinada a pedradas en Colombia

La comunidad del barrio Las Acacias, del municipio del Valle del Guamuez en el departamento del Putumayo, Colombia, está viviendo momentos de dolor y angustia tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexandra Cisneros, una mujer de nacionalidad venezolana, víctima de un brutal homicidio.

El hecho, que ha causado profunda conmoción en la región, revive las alarmas por la creciente violencia contra mujeres migrantes en zonas de frontera y oriundas, por lo cual se hace un llamado contundente a las autoridades para que se haga seguimiento a este tipo de casos.

El cuerpo de Alexandra fue encontrado en días pasados dentro de una vivienda donde residía. Según el informe preliminar de las autoridades, el cadáver se hallaba desnudo y cubierto con una cobija, presentando graves lesiones en el cráneo ocasionadas, presuntamente, por un objeto contundente.

En la escena del crimen se presume que fue encontrada una piedra de aproximadamente cuatro kilos, la cual según las primeras informaciones es se determinó que había sido utilizada como arma homicida.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta Puerto Asís, donde le practicaron la necropsia correspondiente para esclarecer la causa exacta de la muerte y recolectar evidencias adicionales. Las autoridades judiciales han iniciado las indagaciones pertinentes y no descartan ninguna hipótesis, incluyendo violencia de género o conflictos personales.

Hasta el momento no se ha producido ninguna captura, pero ya se estarían revisando cámaras de seguridad del sector y recolectando testimonios de personas cercanas a la víctima, con el fin de reconstruir los últimos momentos con vida de Alexandra y dar con el responsable del crimen.

Este crimen ha reavivado la preocupación por la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres migrantes, en especial las de nacionalidad venezolana, que llegan a regiones como el Putumayo en busca de oportunidades, pero a menudo terminan expuestas a la violencia, la explotación o el abandono institucional.

