Hallan en un barranco el cadáver de una joven que tenía días desaparecida en Biscucuy, Portuguesa: La estranguló su exnovio

El cuerpo sin vida de la joven Yetzimar Carolina Piñero Valladares, de 18 años de edad, fue localizado en avanzado estado de descomposición durante este fin de semana en el fondo de un barranco de la quebrada Las Rosas, luego de permanecer varios días desaparecida en Biscucuy, estado Portuguesa.

Informaciones preliminares indican que la víctima salió de su hogar para verse con una amiga y nunca regresó, lo que llevó a su familia a iniciar una intensa búsqueda. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), iniciaron las investigaciones de inmediato.

La averiguaciones dieron con el paradero de un sujeto a quien las autoridades identificaron como Eduard AA, exnovio de la muchacha. Este confesó que Yetzimar estaba muerta y que su cadáver estaba en el fondo de un barranco de 300 metros de profundidad por comisiones de Protección Civil y bomberos.

Al parecer, la joven habría sido estrangulada con una camisa. El presunto asesino ha quedado a disposición del Ministerio Público por el delito de feminicidio. Este trágico suceso se suma a la creciente ola de violencia de género en el país, generando una profunda conmoción en la comunidad.

Noticia al Día