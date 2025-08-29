Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Una adolescente, de 17 años de edad, fue hallada muerta en el interior de la casa de su suegra, ubicada en el municipio Esteller (Píritu), en el estado Portuguesa. La muchacha, identificada como Greismar Perozo, fue encontrada colgando de una sábana en una de las habitaciones de la vivienda.

Informes preliminares sobre este lamentable suceso indican que el hecho ocurrió el pasado domingo 24 de agosto, cuando la víctima estaba en la casa de su novio. Al parecer, entre ambos hubo una fuerte discusión que luego trascendió a lo físico y horas después, la joven apareció muerta.

El presunto agresor responde al nombre de "Alejandro" quien permanece prófugo luego del hallazgo del cuerpo de la muchacha. Las autoridades en materia de seguridad iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de "Alejandro" y explique porqué decidió huir en medio de esta situación.

Este crimen ha causado gran conmoción en la referida localidad pues la víctima gozaba del cariño de los vecinos en la comunidad donde habitaba. En caso de que Greismar Perozo haya sido asesinada, este sería el sexto femicidio ocurrido en el país y el segundo en Portuguesa en lo que va de mes, según reseñó en su portal web el periódico El Informador.

Noticia al Día / Con información de El Informador