Hallan muerta a community manager de una Alcaldía de Falcón

La noche del jueves 25 de septiembre, fue hallada sin vida la joven, Joseddy Lucía Sánchez Querales, de 26 años.

La víctima estaba dentro de un carro y estacionada en las afueras de la hacienda Nicaragua, en Falcón. Se conoció, que Sánchez se desempeñaba como community manager de la alcaldía del municipio Federación del referido estado.

El hecho tuvo como testigo directo al ciudadano Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, esposo de la exalcaldesa del municipio Federación, según reseñó el periodista, Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

Schotborgh Chirinos, relató que habían llegado juntos a la propiedad y en el momento que se bajó del vehículo para abrir el portillo y acceder a la hacienda, escuchó el disparo. Al visualizar se encontró con la fatídica escena.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) investiga el caso. Se esperan más detalles del caso en el curso de las próximas horas.

Noticia al Día