Viernes 19 de septiembre de 2025
Principal

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Las labores de búsqueda permitieron localizar el cadáver de una mujer, de 61 años de edad, quien quedó atrapada bajos los escombros y cuya identificación aún no ha sido revelada por las autoridades. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se presentó en el lugar del lamentable hecho.

Por José Gregorio Flores

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados
Autoridades bomberiles localizaron el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida tras el derrumbe de la casa. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas hallaron a tempranas horas de la mañana de este viernes 19 de septiembre, el cuerpo sin vida de una de las víctimas producto del derrumbe de una vivienda de tres niveles ubicada en la calle La Esperanza, parroquia San José de Cotiza, municipio Libertador en la Gran Caracas.

Las labores de búsqueda permitieron localizar el cadáver de una mujer, de 61 años de edad, quien quedó atrapada bajos los escombros y cuya identificación aún no ha sido revelada por las autoridades. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se presentó en el lugar del lamentable hecho.

La primera autoridad municipal informó que las familias vecinas afectadas están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras, mientras los técnicos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD) realizan la inspección para descartar riesgos.

Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, informó que las labores de búsqueda permitieron el rescate de cuatro personas, entre ellas, un menor de edad, a quién se le brindó la debida atención prehospitalaria y luego fue trasladado hasta un centro asistencial cercano.

Los heridos fueron identificados como Natali Noguera (32) con escoriaciones leves, Osmelia Febres (60) con fractura de clavícula, el menor de un año de edad y un adolescente de 14. Además de la participación de los bomberos, también brindaron asistencia y traslado funcionarios de Protección Civil.

Noticia al Día / Con información del diario 2001

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Hermanas de Maradona son procesadas por administración fraudulenta de marca comercial

Cuando fueron vecinos La gloria y El infierno en Cecilio Acosta

Cuando fueron vecinos La gloria y El infierno en Cecilio Acosta

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Susto en el diamante: Moisés Ballesteros recibe pelotazo a 105 millas

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Alejandro Fernández habría adquirido la bacteria salmonelosis y esta sería la razón por la que suspendió conciertos en EEUU

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Rashford le da la primera victoria al Barcelona en Champions

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Lando Norris lidera los libres en Bakú y recorta distancia con Piastri

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 19 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Falleció el actor y cantante argentino Yaco Monti a los 80 años

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Las tres gracias del liceo

Las tres gracias del liceo

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

La critican por flaca: Aquí la vemos divina

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Noticias Relacionadas

Al Dia

En vivo los militares: FANB ofrece detalles del ejercicio Soberano 200

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López ofrece detalles de la Operación ‘Caribe Soberano 200’, que se desarrolla…
Zulia

Cuando fueron vecinos La gloria y El infierno en Cecilio Acosta

Estuvimos visitando este lugar lleno de historias y recuerdos
Al Dia

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Equipos de rescate lograron extraer con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Vargas para recibir atención médica
Sucesos

Sujeto grababa a su hijo mientras lo abusaba y quedó detenido en Puerto Cabello

Ambos permanecen detenidos en la comandancia de la policía municipal porteña y a la orden del Ministerio Público

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025