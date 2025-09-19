Hallan muerta a la mujer desaparecida tras el derrumbe de una casa en Caracas: Los tres heridos fueron identificados

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas hallaron a tempranas horas de la mañana de este viernes 19 de septiembre, el cuerpo sin vida de una de las víctimas producto del derrumbe de una vivienda de tres niveles ubicada en la calle La Esperanza, parroquia San José de Cotiza, municipio Libertador en la Gran Caracas.

Las labores de búsqueda permitieron localizar el cadáver de una mujer, de 61 años de edad, quien quedó atrapada bajos los escombros y cuya identificación aún no ha sido revelada por las autoridades. La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se presentó en el lugar del lamentable hecho.

La primera autoridad municipal informó que las familias vecinas afectadas están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras, mientras los técnicos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD) realizan la inspección para descartar riesgos.

Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, informó que las labores de búsqueda permitieron el rescate de cuatro personas, entre ellas, un menor de edad, a quién se le brindó la debida atención prehospitalaria y luego fue trasladado hasta un centro asistencial cercano.

Los heridos fueron identificados como Natali Noguera (32) con escoriaciones leves, Osmelia Febres (60) con fractura de clavícula, el menor de un año de edad y un adolescente de 14. Además de la participación de los bomberos, también brindaron asistencia y traslado funcionarios de Protección Civil.

Noticia al Día / Con información del diario 2001