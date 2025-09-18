Hallan muerto a pescador en la playa El Supí, Península de Paraguaná

El cuerpo sin vida de Frank Enrique Estevez López fue encontrado en horas de la mañana de este jueves 18 de septiembre en la orilla de la playa de El Supí, municipio Falcón, en la costa de la península de Paraguaná.

El hallazgo, que ha conmocionado a sus familiares, se produjo cerca de las piedras de la zona, donde Estevez López yacía boca abajo. Sus familiares reportaron que no tenían noticias de él desde el miércoles. El hombre, que vestía shorts azules y una franela rosada, fue encontrado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.

En el lugar se espera una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación municipal Punto Fijo, para llevar a cabo la remoción del cadáver y dar inicio a las investigaciones correspondientes. La causa de la muerte aún se desconoce y se espera que el CICPC determine los hechos que rodearon este trágico suceso.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón Instagram.