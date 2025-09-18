Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Hallan muerto a pescador en la playa El Supí, Península de Paraguaná

El hallazgo, que ha conmocionado a sus familiares, se produjo cerca de las piedras de la zona, donde el infortunado yacía boca abajo. Sus familiares reportaron que no tenían noticias de él desde el miércoles. El hombre, que vestía shorts azules y una franela rosada, fue encontrado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.

Por José Gregorio Flores

Hallan muerto a pescador en la playa El Supí, Península de Paraguaná
Autoridades policiales se presentaron en el lugar del hallazgo en el balneario de El Supí. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cuerpo sin vida de Frank Enrique Estevez López fue encontrado en horas de la mañana de este jueves 18 de septiembre en la orilla de la playa de El Supí, municipio Falcón, en la costa de la península de Paraguaná.

El hallazgo, que ha conmocionado a sus familiares, se produjo cerca de las piedras de la zona, donde Estevez López yacía boca abajo. Sus familiares reportaron que no tenían noticias de él desde el miércoles. El hombre, que vestía shorts azules y una franela rosada, fue encontrado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.

En el lugar se espera una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación municipal Punto Fijo, para llevar a cabo la remoción del cadáver y dar inicio a las investigaciones correspondientes. La causa de la muerte aún se desconoce y se espera que el CICPC determine los hechos que rodearon este trágico suceso.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón Instagram.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo

Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

Sismo de 2.7 se registró al suroeste de Machiques

Noticias Relacionadas

Sucesos

Hallan muerto a pescador en la playa El Supí, Península de Paraguaná

El hallazgo, que ha conmocionado a sus familiares, se produjo cerca de las piedras de la zona, donde el infortunado yacía boca abajo. Sus familiares reportaron que no tenían noticias de él desde el miércoles. El hombre, que vestía shorts azules y una franela rosada, fue encontrado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades.
Internacionales

El Papa se niega a tener un avatar y se preocupa por el desarrollo "increíble" de la IA

"Alguien me pidió recientemente autorización para crear una versión artificial de mí, de modo que cualquiera pudiera entrar a un sitio web y tener una audiencia personal con ‘el papa’, y este papa creado por inteligencia artificial les daría respuestas a sus preguntas. Yo dije: ‘No voy a autorizar eso'", declaró el papa en una larga entrevista.
Al Dia

Realizarán Congreso Científico de Oncología en Caracas

Caracas será sede del XII Ciclo de Conferencias Oncológicas
Al Dia

Servando y Florentino encenderán a Maracaibo el 12-Dic

Es el reencuentro con sus fans enamoradas en el Zulia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025