Hallan muerto a un obrero petrolero en el Lago de Maracaibo

Wilmer Antonio Mazz Colina, de 37 años de edad, fue encontrado sin vida en el Lago de Maracaibo, en las cercanías del muelle uno de Bachaquero.

El hallazgo se registró cerca de las 8:40 de la mañana del miércoles 30 de octubre, tras ser reportado como desaparecido un día antes.

Se conoció que Mazz Colina trabajaba como despachador de lancha rápida para una contratista petrolera.

Las causas de su muerte no están claras, por lo que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizan las indagaciones correspondientes.

El petrolero se ganaba un dinero extra como mototaxista en las parroquias La Victoria y Rafael Urdaneta del municipio Valmore Rodríguez.

Mazz era una persona muy apreciada por la comunidad del sector Victoria, en cuyo lugar vivía con su familia.

Noticia al Día / El Regional del Zulia