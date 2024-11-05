Hallan muerto a uno de los presuntos secuestradores del productor Hernán López en Machiques

Este martes 5 de noviembre, fue hallado el cadáver de uno de los presuntos secuestradores del productor agropecuario, Hernán López, así lo dieron a conocer fuentes cercanas para Noticia al Día.

La víctima cuya identidad se desconoce, fue encontrado en una zona enmontada del Cruce, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia.

El hombre tenía un short azul, una franela manga larga azul y en su pecho tenía pegado un letrero que decía: "Por secuestrador y por hacerse pasar por la guerrilla".

El cuerpo fue llevado a la morgue del municipio Machiques de Perijá para las investigaciones de rigor.

La liberación del productor López conllevó a la detención de tres integrantes de la banda que lo tenía secuestrado. Los involucrados quedaron identificados como Jaime Luis Montiel Montiel, Rafael Santo Suárez Montiel y Sandra Correa Núñez, quienes integraban la banda criminal que perpetró el secuestro.

