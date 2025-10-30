Jueves 30 de octubre de 2025
Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

El tachirense, de 21 años, trabajaba como empleado de prestamistas y hace semanas había alertado a sus familiares que lo estaban extorsionando con 10 mil reales. Tempo después desapareció

Por Greily Nuñez

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil
El venezolano, Juan Andrés López, fue hallado sin vida en Recife, Brasil.

El tachirense, de 21 años, trabajaba como empleado de prestamistas y hace semanas había alertado a sus familiares que lo estaban extorsionando con 10 mil reales. Tempo después desapareció.

Andrea López, tía del joven, confirmó al medio La Nación, que el cuerpo fue llevado a la morgue de la ciudad de Recife. La lamentable noticia fue notificada al padre de Juan, quien viajó a Brasil para gestionar los trámites legales y de identificación correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han emitido información oficial sobre la causa de la muerte ni el lugar exacto del hallazgo. La familia espera los resultados de las gestiones del padre en Brasil para obtener estos detalles y solicitar el inicio de la investigación formal.

La familia López apela a la solidaridad de la comunidad para poder traer los restos de Juan Andrés a Venezuela, ya que no cuentan con los recursos necesarios para costear el proceso de repatriación y los servicios funerarios en Táchira.

Ayuda Humanitaria: Datos Verificados para Colaborar
Las donaciones para apoyar a la familia se pueden realizar a las siguientes cuentas:

Banco Colombia: cuenta de ahorro Nro. 73300000949 Juan Carlos López.
Cuenta Nequi: Luz Alvarez Nro. 3163677101.

