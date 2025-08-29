Viernes 29 de agosto de 2025
Al Dia

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

La menor desapareció el pasado 12 de agosto cuando se encontraba en su Colegio

Por María Briceño

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá
Foto: agencia
Este viernes 29 de agosto, las autoridades hallaron sin vida a Valeria Afanador Castañeda, la niña de 10 años que había desaparecido bajo extrañas circunstancias en Cajicá.

La noticia del fallecimiento la dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en X: “Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes".

De la menor no se volvió a saber nada desde el pasado martes 12 de agosto. Afanador estaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles. Sin embargo, después del recreo se perdió el rastro.

Con el paso de los días, las labores de búsqueda se fueron robusteciendo. Las autoridades investigaron, no solamente en Cajicá, sino en el resto de los municipios aledaños. Además, la Interpol había emitido una circular amarilla, para ampliar la búsqueda a nivel mundial.

Noticias RCN reveló el video de la última vez que se vio a Afanador. El material audiovisual mostró que la menor salió de la institución por medio de un agujero que había debajo de unos arbustos.

A medida que avanzaban las investigaciones, se empezó a cuestionar el rol que tuvo el colegio. El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, habló con Noticias RCN sobre este asunto.

Quintana afirmó, por un lado, que el colegio tardó tres horas en reportar la desaparición. Además, sostuvo que adulteraron la escena, poniendo cemento en el agujero por donde salió.

“La escena más importante que tiene la Fiscalía, fue adulterada por el colegio (…) Lo que hicieron fue tapar los huecos (por donde salió Valeria), rellenarlos con cemento y piedras, poner más rejas y alterar la escena del crimen”, declaró.

Lee también: Hallan muerta a niña venezolana en las riberas de un río en Arauca, Colombia

Noticia al Día/Información de RCN Noticias

