Hallan viva a recién nacida dentro de una bolsa negra en Las Tuberías

La madrugada de este jueves 7 de noviembre, fue hallada con vida una recién nacida en una bolsa negra.

El sorpresivo hallazgo ocurrió en el barrio Las Tuberías, cuando presuntamente, los vecinos escucharon el llanto del infante.

Los habitantes de la referida barriada maracaibera notificaron lo sucedido a las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana y de inmediato acudieron al lugar para corroborar la informacion.

Al presenciar a la recién nacida decidieron llevarla al Hospital Universitario de Maracaibo donde quedó bajo supervisión médica. Pesó cerca de cuatro kilos, informó el periodista Jhorman Cruz.

Las autoridades comenzaron las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este atroz hecho, mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público.

Noticia al Día