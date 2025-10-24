Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

El cadáver de una adolescente venezolana, fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en un campo de cultivo de caña de azúcar en el sector Víctor Raúl, en Perú.

La menor fue identificada como, Noelia R. S., de 16 años.

Medios locales indicaron, que la menor fue reportada como desaparecida, generando gran consternación en la comunidad.

Acotaron, que los vecinos de la zona localizaron el cadáver. Estaba semidesnuda y con las manos atadas, por lo que presumen pudo haber sido víctima de un violento ataque.

De inmediato, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Criminalística acudieron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la identificación inicial de la víctima fue un desafío debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, los zapatos que portaba la menor permitieron confirmar su identidad.

Según testimonios de vecinos del sector, la adolescente había residido recientemente cerca del lugar de los hechos junto a su pareja. Tras la ruptura de la relación, la joven habría quedado en una situación de vulnerabilidad, sin el debido apoyo o supervisión de un adulto.

El Ministerio Público ha dispuesto el traslado del cadáver a la morgue de Trujillo, donde se le practicará la necropsia de ley. Este examen forense será crucial para establecer con precisión la causa de la muerte y obtener más detalles sobre las circunstancias del presunto crimen.

Justicia

Los vecinos de Víctor Raúl denunciaron que el sector se encuentra en un estado de abandono total. No hay alumbrado público y es foco constante de delincuencia, con asaltos frecuentes a transeúntes.

Manifestaron su preocupación por la presencia habitual de personas con problemas de drogadicción merodeando la zona, lo que crea un ambiente de inseguridad.

Noticia al Día / Perú21