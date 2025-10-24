Viernes 24 de octubre de 2025
Sucesos

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Estaba desaparecida

Por Greily Nuñez

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cadáver de una adolescente venezolana, fue encontrado en avanzado estado de descomposición, en un campo de cultivo de caña de azúcar en el sector Víctor Raúl, en Perú.

La menor fue identificada como, Noelia R. S., de 16 años.

Medios locales indicaron, que la menor fue reportada como desaparecida, generando gran consternación en la comunidad.

Acotaron, que los vecinos de la zona localizaron el cadáver. Estaba semidesnuda y con las manos atadas, por lo que presumen pudo haber sido víctima de un violento ataque.

De inmediato, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Criminalística acudieron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la identificación inicial de la víctima fue un desafío debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, los zapatos que portaba la menor permitieron confirmar su identidad.

Según testimonios de vecinos del sector, la adolescente había residido recientemente cerca del lugar de los hechos junto a su pareja. Tras la ruptura de la relación, la joven habría quedado en una situación de vulnerabilidad, sin el debido apoyo o supervisión de un adulto.

El Ministerio Público ha dispuesto el traslado del cadáver a la morgue de Trujillo, donde se le practicará la necropsia de ley. Este examen forense será crucial para establecer con precisión la causa de la muerte y obtener más detalles sobre las circunstancias del presunto crimen.

Justicia

Los vecinos de Víctor Raúl denunciaron que el sector se encuentra en un estado de abandono total. No hay alumbrado público y es foco constante de delincuencia, con asaltos frecuentes a transeúntes.

Manifestaron su preocupación por la presencia habitual de personas con problemas de drogadicción merodeando la zona, lo que crea un ambiente de inseguridad.

Noticia al Día / Perú21

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Monseñor Edgar Parra: Tener dos Santos es un don, un regalo para Venezuela

Monseñor Edgar Parra: Tener dos Santos es un don, un regalo para Venezuela

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Águilas sufre una dura derrota ante Caribes en el primer duelo de la serie

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Adolescente se quitó la vida tras ser regañada por su mamá en La Guaira

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Vehículos caen

Vehículos caen "sin parar" en megahueco en Las Tunas, Maracaibo

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Falta un día para la Bajada de La Chinita

Falta un día para la Bajada de La Chinita

Noticias Relacionadas

Cultura

Monseñor Edgar Parra: Tener dos Santos es un don, un regalo para Venezuela

Se desempeña como Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
Sucesos

Orden de aprehensión contra dos policías por agredir a un motorizado en Caracas

Tres delitos le estarían imputando
Sucesos

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Un adolescente entre los detenidos
Sucesos

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

El video se viralizó en las redes sociales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025