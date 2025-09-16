Hallaron a hombre muerto en el kilómetro 25

Melvis Fernández fue hallado sin vida en un terreno del kilómetro 25, a la altura de la parroquia Mariano Parra León, municipio Jesús Enrique Lossada, en Zulia.

Presuntamente, moradores que transitaban por el lugar visualizaron el cadáver de Fernández sin camisa, con un jeans celeste y lleno de sangre en su rostro.

El hallazgo fue notificado a las autoridades policiales de la región, quienes realizaron el levantamiento correspondiente y lo llevaron a la morgue de la ciudad marabina.

Se conoció, que Fernández residía en el sector Las Cabrias de La Concepción.

Noticia al Día