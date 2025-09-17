Miércoles 17 de septiembre de 2025
Sucesos

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Investigan a su pareja

Por Greily Nuñez

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Marielena Durán Mendoza, de 43 años y oriunda del estado Yaracuy, fue hallada sin vida dentro de su residencia, en México. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre.

Las causas que rodean su muerte se han convertido en todo un misterio. Familiares, amigos y vecinos exigen investigación, claridad y justicia.

La primera versión indica que la oriunda del municipio Independencia, falleció por un edema pulmonar, pero esta es una teoría que sus allegados dudan, debido a que se han originado muchos escenarios confusos, extraños e irregulares, uno de ellos, es que hasta la tarde de este martes 16 de septiembre, no saben dónde está el cuerpo de la yaracuyana, informó su hermana, Fabiola Durán Mendoza.

Tenía nueve años radicada en México y desde hace cinco años mantenía una relación sentimental con un hombre nativo de dicho país, quien, supuestamente, fue el que la encontró muerta en el espacio donde convivían. Él fue quien les avisó a los familiares de la venezolana, asegurando que el deceso fue por causas naturales.

Presuntos hematomas

Sus allegados, al enterarse la triste noticia, viajaron de inmediato desde Chile hasta México y llegaron directamente a la casa de los familiares del concubino, donde estaban velando el cuerpo de Durán. El hombre ya había realizado todos los trámites para la cremación.

El cuerpo de la yaracuyana estaba siendo velado en un féretro cerrado, sus familiares pidieron abrirlo y al verla se dieron cuenta de que el cadáver estaba muy maquillado y se le podían percibir unos hematomas. Además de ello, vestía ropa grande y estaba muy cubierta, algo que no formaba parte de sus características, dijo su hermana.

De allí, los familiares decidieron ir al apartamento donde vivía Durán para dejar maletas y asearse. Cuando llegaron, notaron que hay muchos envases de limpieza, olor a cloro e incluso, la ropa de ella se encontraba en un closet en bolsas negras, otra situación que los alertó.

Desapareció el cuerpo

Al día siguiente, aumentó la tristeza y angustia, puesto que desde entonces no saben dónde está el cuerpo. Quién era su pareja señala que desconoce esa información y desde la funeraria tampoco le dan detalles.

La familia, desde que pisó suelo mexicano, comenzó a realizar algunos procesos, uno de ellos fue la paralización de la cremación. Consideran que estas decisiones deben ser tomadas por sus allegados directos.

En esa etapa, se dan cuenta de que no se cumplieron ciertos pasos, uno de ellos es el protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio, un proceso que realizan en México ante este tipo de muertes, sino que el concubino optó por la segunda opción, la cual es la certificación de un forense, un procedimiento que solo hacen si todo el grupo familiar lo aprueba, en este caso, fue hecho sin el consentimiento de sus padres y hermana.

Desde entonces, la familia ha estado solicitando no solo información de la ubicación del cuerpo, sino también una investigación real y transparente a las autoridades mexicanas. Han elevado el caso ante diversas instancias nacionales e internacionales a la espera de una pronta respuesta.

Vía redes sociales aseguraron que Durán, una mujer noble, trabajadora, madre de un niño, no estaba viviendo de la mejor manera, describen que era víctima de maltratos, es por ello, que piden justicia.

Noticia al Día / Yaracuy al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

Cultores y artistas dieron una serenata matutina a Felipe Pirela a 13 años de la inhumación de sus restos en el Panteón Regional del Zulia

Cultores y artistas dieron una serenata matutina a Felipe Pirela a 13 años de la inhumación de sus restos en el Panteón Regional del Zulia

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

FANB realiza ejercicios militares en Isla La Orchila: Ministro Padrino López da detalles sobre la campaña Caribe Soberano 200

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida

Aeropuerto de Santa Bárbara del Zulia fue habilitado durante un mes con vuelos a Caracas mientras reparan el de Mérida

Noticias Relacionadas

Zulia

Reasfaltado en la avenida Universidad favorece habitantes de las parroquias Chiquinquirá y Juana de Ávila

La intervención de 1.8 kilómetros de la avenida Universidad de Maracaibo inició la Gobernación del Zulia, a través de su…
Sucesos

Asesinaron a dos venezolanos durante celebración de cumpleaños en Texas

Un testigo comentó que el arma del atacante se trabó cuando apuntó a dos mujeres que estaban cerca
Sucesos

El pescador que no sabía nadar

Al escribir esta historia cuyos datos extraemos del diario digital colombiano "El Pilón" vuela la imaginación a los pueblos junto…
Nacionales

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturaron a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025