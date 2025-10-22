Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

El cadáver de un sexagenario fue hallado en la parcela 126 de la calle Monagas, en Aragua.

La víctima, identificada como, Ramón Alirio Sandio Mora, de 68 años, fue encontrado con varias de sus partes mutiladas.

Medios locales indicaron, que al sexagenario le cercenaron su órgano reproductor, las manos y un pie, sin embargo, las autoridades desconocen lo que pudo llevar a este horrible crimen.

El cadáver fue llevado a la morgue de la región, mientras el caso es investigado por las autoridades de la Policía Científica. Se presume que en el lugar los detectives colectaron evidencias como huellas o algún indicio de quién pudo cometer el homicidio.

Noticia al Día / El Periodiquito