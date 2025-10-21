Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

El cadáver de un venezolano fue hallado con signos de tortura dentro de un motel de Medellín, Colombia.

Trabajadores del lugar encontraron el cuerpo cuando ingresaron a la habitación tras una fiesta donde se escucharon detonaciones.

Medios colombianos indicaron, que la víctima, cuya identidad desconocen, presentaba signos de asfixia y múltiples golpes.

Según la investigación policial, 10 personas, entre ellos nueve hombres y una mujer, presuntamente de nacionalidad venezolana, ingresaron al motel cerca de las 11 de la noche de ese 14 de octubre.

Presuntamente, la reunión se habría extendido por más de una hora y pasada la medianoche se tornó violenta, se escucharon disparos y los ocupantes de la habitación huyeron del lugar rápidamente, dejando a la víctima abandonada.

Los empleados del hotel, minutos después, encontraron el cuerpo del hombre, el cual presentaba hematomas, su cabeza estaba envuelta en papel vinílico y cubierta con una bolsa plástica roja, además tenía una sábana atada al cuello.

