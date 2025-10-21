Martes 21 de octubre de 2025
Sucesos

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

El hallazgo fue hecho por trabajadores del lugar

Por Greily Nuñez

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cadáver de un venezolano fue hallado con signos de tortura dentro de un motel de Medellín, Colombia.

Trabajadores del lugar encontraron el cuerpo cuando ingresaron a la habitación tras una fiesta donde se escucharon detonaciones.

Medios colombianos indicaron, que la víctima, cuya identidad desconocen, presentaba signos de asfixia y múltiples golpes.

Según la investigación policial, 10 personas, entre ellos nueve hombres y una mujer, presuntamente de nacionalidad venezolana, ingresaron al motel cerca de las 11 de la noche de ese 14 de octubre.

Presuntamente, la reunión se habría extendido por más de una hora y pasada la medianoche se tornó violenta, se escucharon disparos y los ocupantes de la habitación huyeron del lugar rápidamente, dejando a la víctima abandonada.

Los empleados del hotel, minutos después, encontraron el cuerpo del hombre, el cual presentaba hematomas, su cabeza estaba envuelta en papel vinílico y cubierta con una bolsa plástica roja, además tenía una sábana atada al cuello.

Noticia al Día / La Nación

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Seguros Catatumbo: Comunicado

Seguros Catatumbo: Comunicado

Noticias Relacionadas

De Interés

Revista Entresocios lanza su edición 176

La edición 175 fue presentada en julio de 2025
Al Dia

Grupo Farma Express emite comunicado ante denuncias por establecimiento de Indio Mara

El Grupo Farma Express emitió hoy un comunicado en sus redes sociales ante las denuncias que pesan sobre el establecimiento…
Al Dia

Se incendió un rancho en El Moralito, Sur del Lago

No hubo heridos ni víctimas que lamentar
Sucesos

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Cometió el crimen y huyó hacia la región zuliana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025