Hallaron muerta a quinceañera dentro de una quebrada en San Félix, Bolívar

Una adolescente, de 15 años de edad, aproximadamente, fue hallada sin signos vitales este sábado 17 de mayo dentro de una quebrada en el sector Las Piedritas, en el poblado San Félix, estado Bolívar. Al parecer, la muchacha fue estrangulada y su cuerpo apareció semi desnudo, solo tenía un brasier verde.

Autoridades policiales de esa región se presentaron en el lugar del hallazgo para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones pertinentes. Será sometido a un examen forense a fin de determinar cuál es la verdadera causa de su muerte y si fue violada, tomando en cuenta las circunstancias que rodean el hecho.

La joven, de escultural figura, era de tez morena con el cabello largo, de color negro. Su cuerpo flotaba en la quebrada cuando fue descubierto por moradores del sector Las Piedritas. A los lados, fueron encontrados algunos objetos que, presuntamente, eran de su pertenencia.

Noticia al Día / Con información de Luis Sucesos