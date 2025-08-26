Hallaron ocho lanchas dedicadas al narcotráfico en la Guajira venezolana

En el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron ocho lanchas con sus motores y gran cantidad de combustible en el sector Guarrutain de la Guajira venezolana.

El hallazgo se produjo durante misiones de patrullaje de la Redi N° 1 Occidental, donde las embarcaciones fueron detectadas ocultas entre la maleza. En total, se encontraron:

Dos lanchas rápidas con tres motores de 250 HP cada una.

Dos lanchas deportivas con dos motores de 250 HP cada una.

Cuatro lanchas tipo peñero con dos motores de 250 HP cada una.

Además de las embarcaciones y los 12 motores fuera de borda, el operativo permitió la incautación de:

10.000 litros de gasolina, distribuidos en 50 pipotes de 200 litros.

Dos motobombas de agua.

Una planta eléctrica.

Una antena Starlink.

500 metros de manguera.

Noticia al Día /FANB