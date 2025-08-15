Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

En horas de la tarde de este jueves 14 de agosto, una osamenta humana fue encontrada dentro de una maleta arrojada en las afueras de una ubicada casa en la urbanización Sierra Maestra de la parroquia Francisca Ochoa, en San Francisco. El hallazgo ha desatado el pánico entre los vecinos del sector.

La casa del suceso y la "muñeca macabra"



La residencia, cuyos dueños se encuentran en el extranjero, está siendo catalogada por los vecinos como una "casa embrujada" o "casa maldita". Al llegar al lugar, el equipo de Noticia al Día constató que en el balcón de la vivienda se encuentra una muñeca macabra, sin cabello, que, según los lugareños, "mete miedo" y genera escalofríos a quienes la observan.

Versiones de los vecinos



Habitantes de la zona, que prefirieron no identificarse, aseguraron que el sector es tranquilo y que nunca imaginaron que un suceso así pudiera ocurrir. Uno de ellos comentó: "Puede que ahí hayan practicado brujería".

Otra vecina explicó que la casa ha tenido al menos cinco inquilinos, y todos ellos han reportado ruidos extraños y haber visto sombras en las habitaciones y pasillos de la residencia, a la que llaman "Mansión R".

Los vecinos informaron que el hallazgo se produjo cuando pasó el servicio de aseo urbano, y creen que fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades.

Investigación en curso



La osamenta fue inicialmente resguardada por funcionarios de Polisur. Posteriormente, el Cicpc San Francisco se hizo cargo y ahora lleva a cabo la investigación. Se espera que las autoridades ofrezcan declaraciones en las próximas horas para esclarecer los hechos.

Noticia al Día