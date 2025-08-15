Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Al menos 5 familias han estado como inquilinos en la casa y según, vecinos revelaron haber sentido ruidos y visto sombras en los pasillos

Por Noticia al Dia

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En horas de la tarde de este jueves 14 de agosto, una osamenta humana fue encontrada dentro de una maleta arrojada en las afueras de una ubicada casa en la urbanización Sierra Maestra de la parroquia Francisca Ochoa, en San Francisco. El hallazgo ha desatado el pánico entre los vecinos del sector.

La casa del suceso y la "muñeca macabra"


La residencia, cuyos dueños se encuentran en el extranjero, está siendo catalogada por los vecinos como una "casa embrujada" o "casa maldita". Al llegar al lugar, el equipo de Noticia al Día constató que en el balcón de la vivienda se encuentra una muñeca macabra, sin cabello, que, según los lugareños, "mete miedo" y genera escalofríos a quienes la observan.

Versiones de los vecinos


Habitantes de la zona, que prefirieron no identificarse, aseguraron que el sector es tranquilo y que nunca imaginaron que un suceso así pudiera ocurrir. Uno de ellos comentó: "Puede que ahí hayan practicado brujería".

Otra vecina explicó que la casa ha tenido al menos cinco inquilinos, y todos ellos han reportado ruidos extraños y haber visto sombras en las habitaciones y pasillos de la residencia, a la que llaman "Mansión R".

Los vecinos informaron que el hallazgo se produjo cuando pasó el servicio de aseo urbano, y creen que fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades.

Investigación en curso


La osamenta fue inicialmente resguardada por funcionarios de Polisur. Posteriormente, el Cicpc San Francisco se hizo cargo y ahora lleva a cabo la investigación. Se espera que las autoridades ofrezcan declaraciones en las próximas horas para esclarecer los hechos.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes

LaLiga inicia su camino en la temporada 2025-26: Salomón Rondón y Yangel Herrera verán acción este viernes

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cynthia Gutiérrez, primera finalista del Miss Zulia, estaría aspirando a la corona del Miss Venezuela: Esto se sabe

Cynthia Gutiérrez dice estar feliz por ser la primera rosarense en lograr llegar a este concurso regional y aseguró que está lista para preparase y asumir el reto del Miss Venezuela
Al Dia

Tormenta tropical ‘Erin’ se convierte en el primer huracán de la temporada del Atlántico

Se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en toda la región a partir del fin de semana.
Farándula

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

El virtuoso guitarrista estadounidense, Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth, anunció recientemente a través de sus redes sociales su despedida de los escenarios con un último álbum de estudio, acompañado de una gira mundial de despedida para el año 2026.
Al Dia

Más de 2 mil 400 millones de dólares ha vendido el BCV a la banca por intervención cambiaria durante 2025

En lo que va de agosto el Banco Central de Venezuela ha realizado la colocación de 140 millones de dólares por concepto de intervención cambiaria

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025