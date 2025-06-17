Hampones apuñalaron y robaron a dos venezolanos mientras paseaban a su mascota en Chile

Dos venezolanos fueron víctimas de un violento ataque por parte de cuatro hampones, en el sector del Parque de los Reyes, específicamente en la intersección de San Martín con Mapocho, en Chile.

Según información de vecinos y personal policial, dos amigos de origen venezolano paseaban a su mascota por el parque, cuando los antisociales los abordaron con la intención de robarles sus pertenencias personales.

Durante el asalto, uno de los atacantes apuñaló a una de las víctimas en la zona del hombro. Este hecho desencadenó la rápida activación de los equipos de emergencia para asistir al herido.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegó al lugar para estabilizar a la persona lesionada. Poco después, una ambulancia del SAMU Metropolitano trasladó a la víctima a la Posta Central.

Investigan el asalto

Carabineros acudieron hasta el sitio del asalto. Los funcionarios policiales recopilaron antecedentes relacionados con el hecho para avanzar en la investigación y proceder a la detención de los presuntos responsables.

El capitán Manuel Salazar, Oficial de Ronda de la Prefectura Central, precisó: “nos encontramos en este sector dado que a las 21:15 horas aproximadamente, en circunstancias que dos personas de nacionalidad venezolana residente de nuestro país, se desplazaban por el sector del Parque de los Reyes, fueron abordados por alrededor de cuatro individuos, los cuales lo hacían premunidos de arma blanca”.

Respecto al estado de la víctima, el uniformado indicó: "fue atendida en el lugar por personal de bomberos y trasladada por ambulancia del SAMU a la Posta Central. Al momento, fuera de riesgo vital".

