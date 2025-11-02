Domingo 02 de noviembre de 2025
Hereje: Detenido "pastor evangélico" por presunta violación de su propia hija adolescente en Catatumbo

La denuncia sobre esta aberración fue formulada por una tía de la menor, quien señaló a su cuñado y padre de la niña, de haber violado a su sobrina en horas de la noche. Al recibir la información, las autoridades de la localidad se dirigieron hasta el referido sector para el arresto del señalado. El sujeto fue detenido en plena vía pública cuando se dirigía a la iglesia donde "predica".

Por José Gregorio Flores

El sujeto, quien se identificó como "pastor evangélico", fue detenido por la policía. Foto: CPBEZ.
Funcionarios adscritos a Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), practicaron la detención de un sujeto señalado de cometer abuso sexual en contra de su propia hija, de doce años de edad, un hecho que a causado mucha indignación en el sector Argemiro Loaiza de Encontrados, municipio Catatumbo en la región Sur del Lago, pues el agresor es un "pastor evangélico".

La denuncia sobre esta aberración fue formulada por una tía de la menor, quien señaló a su cuñado y padre de la niña, de haber violado a su sobrina en horas de la noche. Al recibir la información, las autoridades de la localidad se dirigieron hasta el referido sector para el arresto del señalado. El sujeto fue detenido en plena vía pública cuando se dirigía a la iglesia donde "predica".

Tras su aprehensión, el sujeto identificado como Rafael Segundo Atencio Chourio, de 36 Años de Edad, fue llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte, donde quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público. La víctima fue llevada al hospital Dr. Roque Alvarado, donde fue valorada clínicamente y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses.

Noticia al Día / Nota de Prensa CPBEZ

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

