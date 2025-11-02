Hereje: Detenido "pastor evangélico" por presunta violación de su propia hija adolescente en Catatumbo

Funcionarios adscritos a Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), practicaron la detención de un sujeto señalado de cometer abuso sexual en contra de su propia hija, de doce años de edad, un hecho que a causado mucha indignación en el sector Argemiro Loaiza de Encontrados, municipio Catatumbo en la región Sur del Lago, pues el agresor es un "pastor evangélico".

La denuncia sobre esta aberración fue formulada por una tía de la menor, quien señaló a su cuñado y padre de la niña, de haber violado a su sobrina en horas de la noche. Al recibir la información, las autoridades de la localidad se dirigieron hasta el referido sector para el arresto del señalado. El sujeto fue detenido en plena vía pública cuando se dirigía a la iglesia donde "predica".

Tras su aprehensión, el sujeto identificado como Rafael Segundo Atencio Chourio, de 36 Años de Edad, fue llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte, donde quedó a disposición de la Fiscalía 53 del Ministerio Público. La víctima fue llevada al hospital Dr. Roque Alvarado, donde fue valorada clínicamente y remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses.

Noticia al Día / Nota de Prensa CPBEZ