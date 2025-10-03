Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Cerca de la 1:00 de la tarde de este viernes 3 de octubre, se registró un fuerte accidente de tránsito, en la vía Palito Blanco, a escasos metros de la intersección Los Dulces, en Maracaibo.

Al parecer, un señor de la tercera edad y su esposa se desplazaban en una camioneta por la referida vialidad, cuando impactaron contra un autobús de La Concepción.

Al lugar se desplegaron efectivos del cuerpo de Bomberos y funcionarios militares, quienes ayudaron en el rescate de los heridos. Ambos fueron trasladados en ambulancia a Maracaibo.

Noticia al Día