Herido motopirueta al impactar contra un poste frente al teatro escuela Niños Cantores del Zulia

Un joven de al menos 20 años, resultó herido al impactar su motocicleta contra un poste frente al teatro escuela Niños Cantores del Zulia.

El choque ocurrió cerca de las 7: 00 de la mañana de este domingo 11 de mayo, en el corredor vial 96 J del sector La Paz, parroquia Cecilio Acosta del municipio Maracaibo.

Vecinos del sector informaron para Noticia al Día, que el joven, cuya identidad desconocen, se desplazaba a toda velocidad por la vialidad y cuando cruzó una esquina paralela al teatro comenzó a hacer piruetas con la moto.

De repente, el hombre perdió el control del automotor e impactó contra el poste, quedando gravemente herido en la carretera.

El caso fue notificado a las autoridades correspondientes y en pocos minutos llegaron los bomberos de Maracaibo, quienes lo trasladaron al Hospital Universitario de Maracaibo.

Noticia al Día