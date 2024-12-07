Miércoles 24 de septiembre de 2025
Herido repartidor venezolano tras ser apuñalado por dos delincuentes en Nueva York

Un joven venezolano resultó gravemente herido al resistirse al robo de sus pertenencias, en Brooklyn, Nueva York.

Por Greily Nuñez

Un joven venezolano resultó gravemente herido al resistirse al robo de sus pertenencias, en Brooklyn, Nueva York.

Según medios locales, el hecho ocurrió el pasado martes cerca de las 9:30 de la mañana, en el área de Sunset Park.

Testigos aseguraron que los delincuentes abordaron al venezolano cuando este se disponía a surtir de gasolina y se negó a entregar la moto, que era su medio para trabajar.

Algunos testigos aseguraron que el joven primero fue apuñalado en un brazo, seguidamente los sujetos le propinaron dos puñaladas, una en la espalda y en la pierna. Varios hombres se acercaron a apoyar al joven y le hicieron un torniquete para que no se desangrara.

Habitantes de la zona señalaron que podría tratarse de pandilleros locales, que se dedican a este tipo de delitos. El joven venezolano fue trasladado a un centro de salud de la localidad, donde sigue bajo observación médica.

