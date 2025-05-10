Hombre abusó sexualmente de su vecino discapacitado en Machiques

La madrugada de este sábado 10 de mayo, oficiales del CPBEZ detuvieron a un hombre por el delito de abuso sexual. El señalado quedó identificado como Agustín Germán Bracho Rivas.

El procedimiento se registró en el sector Rafael Caldera, parroquia San José del municipio Machiques de Perijá.

La denuncia fue formulada por la progenitora de un joven, de 33 años de edad, diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), no verbal, el cual fue abusado sexualmente por su vecino Bracho Rivas.

De inmediato los uniformados del CPBEZ se dirigieron al citado sector, donde arrestaron al señalado, el cual fue conducido hasta el Centro de Coordinación Policial Machiques, donde quedó a disposición de la Fiscalía 20 del Ministerio Público.

Mientras que el hombre fue llevado a un centro de salud de la localidad, siendo remitido al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.

