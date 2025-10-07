Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Un hombre, de 57 años, fue arrestado por sacar una pistola y causar pánicos entre los empleados, en el Stop and Shop Food and Deli, ubicado en la 49 Northeast con la 2nd Avenue, en Miami.

El sospechoso, identificado como, Gonzalo González, habría hecho declaraciones extrañas y amenazas durante su arresto.

Las autoridades indicaron, que Gonzalo sacó el arma de fuego de un bolso y la manipuló frente a los trabajadores. Sin embargo, al ser confrontado la guardó.

Un empleado le contó a los oficiales que luego de guardar el arma, el sospechoso comenzó a decir que no quería hablar con él porque era venezolano, y aseguró ser “el Dios de Israel”.

Los oficiales lograron arrestar a Gonzalo y hallaron dentro del bolso la pistola, varias monedas de oro y plata guardadas en cápsulas plásticas, similares a las que se venden en tiendas de antigüedades o casas de empeño.

"Vino a matar venezolanos"

Durante el arresto, el detenido comenzó a gritar que no necesitaba abogado, asegurando que “Dios era su abogado” y que él era “el rey David”.

De acuerdo con el reporte, también lanzó amenazas de muerte contra los policías involucrados, diciendo que sus patrullas serían consumidas por el fuego. Incluso afirmó haber sido puesto en este mundo para matar a venezolanos porque, según él, estaban atacando a los cubanos.

Gonzalo permanece en la cárcel TGK enfrentando cargos por exhibición inapropiada de un arma de fuego y asalto agravado con intención de cometer un delito grave. Al hombre se le impuso una fianza de 7,500 dólares.

