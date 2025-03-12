Hombre asesinó a su mujer y luego se quitó la vida en Machiques de Perijá

En un trágico suceso ocurrido en el barrio Valle del Río, del Municipio Machiques, parroquia Libertad, un hombre asesinó a su pareja y posteriormente se quitó la vida.

Las víctimas fueron identificadas como María Fernanda Faria Faria, de 24 años, de nacionalidad venezolana, e Induar Albeiro Sandoval Jerez, de 36 años, de nacionalidad colombiana.

Según informes de los moradores del sector, Induar Albeiro había amenazado repetidamente a María Fernanda con frases como; "si me dejas, te mato". A pesar de las advertencias, ella no le tomó en serio hasta que finalmente decidió terminar la relación.

En un acto de violencia desmedida, Induar le disparó mientras ella se encontraba en la cama dentro de su hogar. Después de cometer el crimen, se disparó en la cabeza.

Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles de este lamentable hecho y brindar apoyo a los familiares afectados por esta tragedia.

Lee también: Asesinó a su pareja por terminar la relación: Anzoátegui

Noticia al Día con información de Innovación y Noticias