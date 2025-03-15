Hombre golpea brutalmente a su pareja marabina en Chile: Está a punto de perder un riñón

A través de un video difundido por las redes sociales, se dio a conocer la brutal agresión que ejerció, Aleyxer Yamaider Castro Solozarno en contra de su pareja marabina, Yerianny Rosales, en la comuna de Quinta Normal de Chile.

El caso lo dio a conocer la prima de la afectada, quien quedó identificada como, Yolexy Morales.

Rosales, oriunda de Maracaibo, se encuentra hospitalizada y tiene comprometido un riñón.

El hecho sucedió el pasado domingo 9 de marzo delante de la hija de la pareja, la madre de la víctima y otra mujer, quien habría sido la detonante de la violenta reacción del agresor.

“Sin respeto alguno por su hogar, por su pareja, por su hija, él pretendía meter a su habitación a esta mujer sacando a golpes a mi prima, quien lo enfrentó y desató toda su ira”, comentó indignada Morales.

Castro Solozarno dejó inconsciente a Rosales, le quitó su teléfono, la encerró y la amenazó con hacerle daño a su hermana gemela, a su padre o a su bebé si contaba lo sucedido.

Horas más tarde, el agresor permitió que la joven acudiera a su trabajo, donde sus jefes notaron su estado y la trasladaron de inmediato a un hospital.

Allí, los médicos confirmaron la gravedad de sus lesiones y determinaron que su vida podría estar en riesgo si no recibe la atención necesaria. Hasta este jueves 13 de marzo, la joven seguía hospitalizada sin certeza de poder salvar su riñón.

La familia de Rosales, realizó la denuncia el mismo domingo cuando sucedió el hecho, y la hermana mayor de la víctima acudió a la fiscalía el miércoles 12 de marzo en busca de información sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.

En su mensaje público, Morales cuestionó la inacción de las autoridades.

Noticia al Día / Crónica Chile