Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Funcionarios de Polisur detuvieron a un hombre por el presunto abuso sexual a una adolescente, en San Francisco.

La menor, de 14 años, llegó al comando policial acompañada de su representante legal y denunció a su pareja.

Alegó, que la obligó a tener relaciones sexuales y durante el acto intentó ahorcarla. Inmediatamente, se tomó la denuncia y se trasladaron al Barrio Praderas del Sur con la adolescente y su representante para ubicar y aprehender al autor de los hechos.

El señalado, identificado como, Misael Daniel López Quintero, de 27 años, adoptó una actitud agresiva, vociferando palabras obscenas y rechazando la aprehensión, por lo que tuvieron que detenerlo con un poco de fuerza.

El procedimiento quedó a orden del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa