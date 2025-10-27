Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Freddy de Jesús Petit Lugo, de 53 años, fue detenido por presuntas amenazas de muerte a una pareja en el barrio Sierra Maestra de San Francisco.

Las autoridades recibieron un reporte sobre la irregularidad suscitada y de inmediato se trasladaron al lugar para corroborar la información.

Los denunciantes describieron al agresor como un hombre de tez blanca, estatura alta y contextura delgada, vestido con una chemises negra con rayas multicolores y un mono azul. La pareja indicó que el señalado había ingresado a su hogar y los había amenazado con matarlos.

Luego de una búsqueda en las inmediaciones, los agentes localizaron al sospechoso en el techo de la vivienda mencionada. Aunque no se encontró ningún objeto punzo cortante en su persona, se realizó una inspección en la vivienda, donde se recuperó el cuchillo utilizado en el intento de agresión.

El detenido fue informado de sus derechos y garantías constitucionales antes de ser trasladado a un centro médico para su valoración. El caso quedó a orden del MP.

Noticia al Día / Nota de prensa