Lunes 27 de octubre de 2025
Sucesos

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Luego de una búsqueda en las inmediaciones, los agentes localizaron al sospechoso en el techo de la vivienda mencionada

Por Greily Nuñez

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra
Freddy de Jesús Petit Lugo, de 53 años, fue detenido por presuntas amenazas de muerte a una pareja en el barrio Sierra Maestra de San Francisco.

Las autoridades recibieron un reporte sobre la irregularidad suscitada y de inmediato se trasladaron al lugar para corroborar la información.

Los denunciantes describieron al agresor como un hombre de tez blanca, estatura alta y contextura delgada, vestido con una chemises negra con rayas multicolores y un mono azul. La pareja indicó que el señalado había ingresado a su hogar y los había amenazado con matarlos.

Luego de una búsqueda en las inmediaciones, los agentes localizaron al sospechoso en el techo de la vivienda mencionada. Aunque no se encontró ningún objeto punzo cortante en su persona, se realizó una inspección en la vivienda, donde se recuperó el cuchillo utilizado en el intento de agresión.

El detenido fue informado de sus derechos y garantías constitucionales antes de ser trasladado a un centro médico para su valoración. El caso quedó a orden del MP.

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Al Dia

EEUU tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país a partir del 26 de diciembre

La nueva directriz abarca a quienes tengan una visa, residencia temporal, trabajo temporal, menores de edad y adultos mayores
Sucesos

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

El niño fue trasladado de urgencia a la sala de emergencia del Hospital General de El Tigre (HGDT), donde lamentablemente los médicos de guardia confirmaron su deceso debido a la electrocución.
Sucesos

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Extraoficialmente, indicaron que el conductor perdió el control del vehículo. Se presume que la causa probable de la caída fue que la camioneta impactó contra un hueco en la carretera antes de desbarrancarse.
Al Dia

Detenido peligroso extorsionador de la banda “Pipo y Melón” en San Francisco

Rincón y otros delincuentes utilizaban Whatsapp para contactar a sus víctimas y luego amenazarlas si no les cancelaban altas sumas de dinero en divisas a cambio de no atentar contra sus vidas. Cicpc reiteró su compromiso con la seguridad del sector productivo de la localidad

