Hombre le asestó 28 puñaladas a su expareja venezolana en Estados Unidos

Un hombre le asestó 28 puñaladas a su expareja venezolana, en Utah, Estados Unidos.

Keyla Márquez sobrevivió al ataque y el responsable fue detenido. El hombre de la misma nacionalidad, quedó identificado como, Ender Vicente Pacheco Hernández.

Trascendió que ya había una orden de alejamiento en su contra por parte de las autoridades de Utah. Pese a eso, Pacheco persiguió a la venezolana esa noche y, tras alcanzarla, la atacó de forma despiadada.

Luego de la arremetida, las autoridades aprehendieron a Pacheco Hernández, quien enfrenta cargos graves como agresión agravada, violación de una orden de protección, violencia doméstica y la comisión de estos delitos en presencia de menores.

Actualmente, permanece bajo custodia a la espera de comparecer ante la justicia en los días siguientes.

Noticia al Día / Diario 2001